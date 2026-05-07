Obeležen Dan Narodnog muzeja Leskovac i otvorena izložba skulptura Slobodana Popovića Popa

Dan Narodnog muzeja u Leskovcu, 78 godina postojanja i rada ove ustanove, obeležen je svečanim skupom u holu ove ustanove.

Pozdravljajući prisutne goste, kao jedan od najznačajnijih uspeha u dugoj istoriji leskovačkog muzeja, predsednik upravnog odbora ove ustanove i istoričar Ivan Becić izdvojio je „Leskovački zbornik“, najstariji naučni časopis osnovan nakon Drugog svetskog rata. Za ovaj časopis pišu najrenomiranija naučna imena, a sve to dokaz je konstantnog rada, ocenio je Becić.

Dve najvažnije stvari koje smo uradili tokom protekle godine jeste sanacija i hidroizolacija temelja muzeja, samim tim i depoa u kome se nalazi više od 40 hiljada predmeta. Druga bitna stvar je rad sa decom, istakao je direktor muzeja Nebojša Dimitrijević. On je istakao i da je postavkom „Petrovac i Svinjarička čuka“ ali i sa lokaliteta Mala Kopašnica, otkrivena javnosti osam i po hiljada duga istorija ovog kraja. Poseta sa vodičima Caričinom gradu, takođe je jedna od novina u muzeju.

Dimitrijević je istakao i da će muzej u godini kada je Leskovac prestonica kulture, imati svoju ulogu.

U ime lokalne samuprave prisutne je pozdravio Vladimir Branković, zamenik sekretara Skupštine grada Leskovca. Kako je rekao, Grad je prepoznao značaj ove ustanove, podržavajući aktivnosti i projekte ustanove. On je podsetio da je nakon više decenija došlo do zamene starih novim interaktivnim postavkama, a ostvarena je i pristupačnost osobama sa invaliditetom. Branković je najavio da će pored dosadašnje muzej i dalje imati podršku Grada.

Kako je istaknuto, očekivanja su da će ova ustanova dobiti novu konferencijsku i salu za naučne skupove, a kako je rečeno, leskovački muzej je dostigao nivo da može da bira koga će imati od učesnika.

A nakon svečane sednice, u galeriji Narodnog muzeja otvorena je i prateća izložba skulptura autora Slobodana Popovića Popa. Nakon više od 20 godina, izložba se ponovo našla pred leskovačkom publikom.

Posetioci su imali priliku da pogledaju više od 30 portretnih skulptura poznatnih umetnika, novinara, profosora, sveštenika, doktora koji su u periodu od osamdesetih godina do danas, doprineli društvenom, privrednom, ekonomskom i umetničkom razvoju grada Leskovca.

Izložba će za sve posetioce Narodnog muzeja biti otvorena do 1. juna ove godine, a 4. juna uslediće i nova, najavljeno je ovom prilikom.