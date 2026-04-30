Obeležen Dan OŠ „Slavko Zlatanović“ u Miroševcu

Svečanom akademijom, zaposleni i učenici obeležili su 107. godišnjicu rada i postojanja Osnovne škole „Slavko Zlatanović“ u Miroševcu.

Obeležavanje 107. godišnjice Osnovne škole „Slavko Zlatanović“ u Miroševcu započeto je himnom Srbije, koju su učenici ove vaspitno-obrazovne ustanove izveli.

Postojanje više od jednog veka, pokazatelj je kvalitetnog rada i poslovanja stručnih lica u ovoj školi koji se trude da učenicima svakodnevno prenesu znanje, istakla je u svom obraćanju gradska većnica Brankica Stamenković, kojoj je uručena zahvalnica za doprinos u radu škole.

Ista zahvalnica pripala je i gradonačelniku Goranu Cvetanoviću koju je u njegovo ime preuzela zamenica Lidija Dimitrijević.

Iz lokalne samouprave podsećaju da je na poslednjoj sednici Gradskog veća odobreno povećanje za sufinansiranje udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja grada i ono će se kretati od 8 do 15 hiljada dinara po učeniku, u zavisnosti od razreda.

Na svečanoj akademiji nagrađeni su najbolji učenici koju su postigli zapažene rezultate na opštinskim i okružnim takmičenjima, kao i na likovno-literarnom konkurusu.

Zahvalnice su uručene i nastavnicima za nesebičan rad sa učenicima, a svi pristuni su imali priliku da uživaju u ostatku prigodnog programa.