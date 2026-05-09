Obeležen Dan pobede nad fašizmom

Komemorativnim skupom i polaganjem venaca i cveća u leskovačkom Spomen parku obeležen je Dan pobede nad fašizmom, u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu.

Vence i cveće na centralni spomenik u leskovačkom parku, položile su delegacije Vojske Srbije, SUBNOR-a, Grada Leskovca.

Drugi svetski rat najveći je po obimu stradanja, pokazavši svu surovost fašizma, negirajući svaku ideju slobode i čovečnosti, naglasio je u obraćanju Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca.

Inače, na ovaj dan 1950. godine, potpisana je Prva deklaracija koja je imala za cilj ujedinjenje zemalja Evrope i bio je to prvi korak ka stvaranju Evropske unije.

Zbog toga se ovaj datum obeležava i kao dan Evrope.