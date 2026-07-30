Obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u Leskovcu

Godišnje oko 600 hiljada ljudi, uglavnom žene i deca, postanu žrtve trgovine ljudima. Na ovaj globalni fenomen nije imuna ni naša zemlja, te se svake godine na području Srbije beleži između 80 i 90 slučajeva pokušaja ili žrtve trgovine ljudima. Ovo je istaknuto na konferenciji predstavnika Lokalnog koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima, koji su na platou ispred robne kuće delili promo materijal na ovu temu i razgovarali sa građanima. Povod je obeležavanje Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

U proteklih trinaest godina, koliko postoji Lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima, na području Leskovca bilo je deset slučajeva ove kriminalne radnje, a u osam je bilo reči o ženama i deci. Kako navode nadležni, zabeležena je seksualna i eksploatacija u svrhu prosjačenja. Putem tribina i edukacija mladih, ovaj lokalni tim nastoji da ukaže na načine prevencije i zaštite ove najranjivije grupe, naglasio je član tima Predrag Momčilović.

Imajući u vidu da je trgovina ljudima ozbiljan društveni problem, važno je podići informisanost građana aktivnostima ovog tipa, ocenjuje Anđela Jovanović, gradska većnica.

Odluka o obeležavanju Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima je doneta 2013. godine sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije ove kriminalne radnje.