Obeležena godišnjica od savezničkog bombardovanja Leskovca u Drugom svetskom ratu

Polaganjem venaca na spomen-česmu u blizini nekadašnje apoteke Sutjeska, obeležena je godišnjica od savezničkog bombardovanja Leskovca u Drugom svetskom ratu.

Na komemorativnom skupu, vence su položile delegacije Grada, Ministarstva odbrane, Narodnog muzeja Leskovac, Organizacija boraca veterana rata, Gradski odbor SUBNOR-a, udruženja potomaka ratnika, penzionera grada Leskovca, invalidskih penzionera, kao i Dom kulture Roma i Pokret obnove Kraljevine Srbije.

Nakon intoniranja himne Srbije i odavanja počasti žrtvama minutom ćutanja, u ime lokalne samuprave se obratio Oliver Antanasijević, zamenik predsednika skupštine Grada Leskovca.

Inače, spomen-česmu u blizini nekadašnje apoteke Sutjeska, posvećena žrtvama bombardovanja 6. septembra 1944. godine, podignuta je 1991.