Obeležena slava Hrama Svete Trojice i Grada Leskovca

Služenjem svete ariherejske liturgije, litijom i rezanjem slavskih kolača, danas je obeležena hramovna slava crkve Svete Trojice i Grada Leskovca. Silazak Svetog duha na apostole

Svetu arhijerejsku liturgiju, pored sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, služio je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški Gospodin Arsenije. Liturgiji, koja je održana u Hramu Svete Trojice u Leskovcu, pored rukovodstva grada i predstavnika drugih institucija i ustanova, prisustvovao je i veliki broj građana Leskovca.

Litija je potom krenula ka centru grada, odnosno do drveta zapisa u gradskom parku, koje je osvešteno.

Nakon litije, rezanjem slavskog kolača u dvorištu crkve, obeležena je i hramovna slava crkve Svete Trojice.

U Svečanoj sali grada Leskovca, nakon obreda rezanja slavskog kolača, prisutnima se obratio Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški G. Arsenije.

Prvi čovek grada na Veternici je u svom obraćanju naglasio da je u proteklih 14 godina aktuelno rukovodstvo uložilo napore kako bi Leskovac postao lepši i moderniji grad.

-Vratili smo dugove, uspostavili redovnu isplatu zarada, obezbedili sredstva iz republičkog budžeta za investicije, razvili povoljnu klimu kako za domaće, tako i za strane privrednike, obezbedili bolje uslove za školovanje, kulturne sadržaje, za bavljenje sportom, obnovili sva ključna obeležja našeg grada, izgradili nova, poput trga i poput stadiona- istakao je gradonačelnik Cvetanović.

Domaćin ovogodišnje slave Stefan Kitanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, predao je slavu Bojanu Đorđeviću, sekretaru Gradskog veća.