Obustava saobraćaja od ponedeljak na putu od Boljara prema Vlasotincu

Zbog izrade kolovozne konstrukcije na deonici od Boljara prema Vlasotincu, od ponedeljka 16. marta ponovo stupa na snagu izmena režima saobraćaja. Na ovoj trasi će, do kraja meseca, dva puta dnevno po tri sata, biti potpuno obustavljan saobraćaj. Prekidi će trajati od 8 časova i 30 minuta do 11 i 30 i od 13 sati i 30 minuta do 16i 30.

Ovi poslovi obavljaju se u okviru pojačanog održavanja državnog puta prvog B reda 39 od Vlasotinca do Svođa, u dužini od 12,5 kilometara, čiji je najveći deo već završen.

Reč je o velikoj investiciji koja je u vlasotinačkoj opštini započeta prošle godine, vrednoj 780 miliona dinara. Investitor je Javno preduzeće Putevi Srbije, uz finansijsku podršku Evropske investicione banke i Svetske banke.