Obustavljen putnički železnički saobraćaj

Zbog radova na rekonstrukciji pruge Niš – Brestovac putnički železnički saobraćaj na ovoj deonici, kako nam je rečeno u preduzeću „Infrastruktura železnice Srbije“, do daljnjeg je potpuno obustavljen. To znači da vozovi na relaciji Niš – Preševo – Niš, Niš – Leskovac – Niš i Niš – Prokuplje – Niš više ne saobraćaju.

Pruga je za putnički saobraćaj potpuno zatvorena. Međutim, u periodima kada se radovi ne budu izvodili njome će se odvijati teretni saobraćaj.

Iz Infrastrukture železnice Srbije upozoravaju da će kontaktna mreža i dalje biti pod naponom te da bi svi učesnici drumskog saobraćaja trebalo da budu oprezni.

Radovi obuhvataju kompletan remont i modernizaciju pruge koja će nakon toga biti osposobljena za brzine i do 120 kilometara na sat. Do sada su vozovi na relaciji Niš-Brestovac mogli da saobraćaju maksimanom brzinom do 70 kilometara na sat, ali su na velikom broju deonica zbog lošeg stanja

Planirani rok za završetak ovih radova je jun 2023. godine.