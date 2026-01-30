Obustavljena blokada saobraćaja na graničnim prelazima

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je danas od 15 časova obustavljena blokada saobraćaja za teretna vozila, koja je uspostavljena 26. januara 2026. godine, u 12 časova, na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima, a nakon toga u ponoć i na ulazu na graničnim prelazima Republike Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, Uprava granične policije preduzima sve mere i radnje u cilju uspostavljanja redovnog režima saobraćaja i prelaska državne granice i ubrzanja protoka saobraćaja za teretna motorna vozila koja se već nalaze na području graničnog prelaza, kako na ulazu u Srbiju tako i na izlazu iz zemlje. Takođe, o navedenom su obavešteni susedni granični organi, navodi se u saopštenju.

Prekid blokade usledio je nakon što je Evropska komisija usvojila novu viznu strategiju, u okviru koje će biti razmatran poseban režim koji bi omogućio prevoznicima da u Šengenu borave duže od 90 dana, bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, ali uz strogu kontrolu i jasno definisana pravila.

Nova strategija je usvojena nakon blokada koje su prevoznici iz zapadnobalkanskih zemalja započeli u ponedeljak, 26. januara, kao reagovanje na stroga pravila EU o boravku u Šengen zoni.

Novi sistem ulaska i izlaska striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im preti deportacija ili zabrana ulaska u EU.

U strategiji Evropske unije za vize, čija je radna verzija juče predstavljena u Briselu, konstatuje se da profesionalaci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namere trajnog nastanjivanja.

U dokumentu se navodi da će EU tesno sarađivati sa državama članicama kako bi identifikovala pragmatična rešenja za produžene kratke boravke za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, osiguravajući bezbednosnu i ekonomsku korist za Uniju, kao i pravnu jasnoću za putnike.

U utorak, 3. februara, kako je najavljeno, biće održan sastanak ministara svih država Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske komisije o problemu prevoznika iz regiona na području Šengen zone.

