Očišćena deponija u naselju Slavko Zlatanović, na inicijativu meštana, uz podršku JKP „Komunalac“ i PWW-a,

Na inicijativu grupe građana iz leskovačkog naselja Slavko Zlatanović ove nedelje je organizovano čišćenje divlje deponije koja je duže vreme predstavljala veliki problem za meštane ovog dela grada. U akciji čišćenja učestvovali su i predstavnici komunalnih službi, među kojima su PWW i JKP Komunalac, koji su pružili podršku u uklanjanju otpada i uređenju prostora.

Meštani ističu da je problem divljeg odlaganja otpada godinama ugrožavao životnu sredinu, bezbednost i zdravlje građana, posebno dece koja svakodnevno prolaze ovim delom naselja. Na terenu su bile vidljive velike količine smeća, građevinskog otpada i kabastog materijala, zbog čega je prostor izgledao zapušteno i nebezbedno.

Ispred grupe građana obratio se Selim Alijević, pastor Prve romske hrišćanske crkve, koji je poručio da je cilj akcije da se problem divljih deponija trajno reši i da se građani podstaknu na odgovornije ponašanje prema životnoj sredini.

„Okupili smo se da razgovaramo sa onima koji su odgovorni za ove deponije i da pronađemo način kako da se ovaj problem reši. Apelujemo na naše građane da ne bacaju smeće po ulicama i da ne prave ovakve deponije, jer je to sramota i za nas i za naš grad“, rekao je Alijević.

On je najavio da će na ovom prostoru biti postavljene kamere, kako bi se sprečilo ponovno stvaranje deponije i identifikovali nesavesni pojedinci.

„Biće postavljene kamere i svi koji budu bacali smeće biće prijavljeni i kažnjeni. Svako ima svoju kantu gde može da odloži otpad i svi moramo da vodimo računa o našoj deci, našem naselju i našem gradu“, dodao je Alijević.

U ovoj inicijativi učestvuje i poznata estradna zvezda Zvonko Demirović, koji je takođe apelovao na građane da smeće odlažu u predviđene posude i kontejnere, kako bi se sačuvala životna okolina i obezbedili zdraviji uslovi za život svih građana.

Vlasnik placa Nenad Dželjić na kojem se nalazila deponija najavio je da će prostor u narednim danima biti ograđen kako bi se sprečilo dalje nelegalno odlaganje otpada.

„Odlučili smo da ogradimo plac čim se sve očisti i ukloni. Biće postavljen i natpis, kao i kamere. Ko bude ponovo bacao smeće, snosiće posledice i biće kažnjen“, poručio je vlasnik placa.

Prema rečima Selima Alijevića, u rešavanje problema uključili su se i Grad Leskovac, komunalna policija i nadležne službe.

„Grad je učestvovao u svemu ovome, kao i komunalna policija. Nadamo se da ćemo ovo završiti na dobar način i da će ovaj deo grada ubuduće biti čist i uređen“, rekao je on.

Predstavnici grupe građana poručili su da je cilj akcije da se skrene pažnja nadležnima, ali i da se podigne svest građana o važnosti očuvanja životne sredine.

Tokom obilaska terena razgovarano je i o mogućnosti postavljanja dodatnih kontejnera, češćem odvoženju otpada, kao i o uvođenju strožih kazni za nesavesne pojedince koji otpad odlažu van predviđenih mesta.

Građani naselja Slavko Zlatanović istakli su da će nastaviti da prate stanje na terenu i da očekuju trajno rešavanje problema kako bi ovaj deo grada bio čistiji i uređeniji za sve stanovnike.

Izvor i fotografije: Rominfomedia