Očišćena divlja deponija u naselju „Slavko Zlatanović“, nadležni najavljuju rigorozne kontrole

U naselju Slavka Zlatanovića još jednom je uklonjena jedna od najvećih divljih deponija u Leskovcu, koja se, uprkos čišćenju nadležnih službi, godinama unazad iznova stvara. U narednom periodu pripadnici Odeljenja komunalne milicije na pomenutoj lokaciji vršiće rigoroznije kontrole, a protiv onih koji budu bacali smeće biće podnete prekršajne prijave, najavljeno je na konferenciji za novinare održanoj ovim povodom.

Razbacano bela tehnika, nameštaj, garderoba, ostaci hrane i otpad iz domaćinstava, svakodnevni je prizor stanovnika i prolaznika u naselju „Slavko Zlatanović“. Meštani ovog dela grada kažu da problem sa divljom deponijom imaju već dve decenije, dodajući da je zbog širenja naselja, on sve prisutniji.

Određeni broj stanovnika ovog dela grada bavi se trgovinom voća i povrća, pa se neretko dešava da se na deponiji nađu upravo velike količine takvih proizvoda. Pored samih neodgovornih stanovnika, smeće dovoze i iz drugih delova grada.

Meštani smatraju da se jedno od mogućih rešenja za ovaj problem nalazi u podnošenju prekršajnih prijava za nesavesne pojedince, a pripadnici Odeljenja komunalne milicije su upravo to i obećali, da će u predstojećem periodu vršiti pojačan nadzor. Pored toga, radiće se i na tome da se sa ovog mesta smeće češće odvozi.

–Do sada smo delovali samo preventivno, ali ćemo početi da primenjujemo i represivne mere. Protiv onih koji tu izbacuju smeće pisaćemo prekršajne priloge i naloge. Takođe, nastojaćemo da u saradnji sa kompanijom „Por Verner Veber“ dva puta nedeljno odvozimo smeće, umesto jednom, kao što je to do sada bio slučaj– rekao je Dejan Stanković, šef Odeljenja komunalne milicije.

U okviru akcije, koju tradicionalno već osam godina sprovode Odeljenje za zaštitu životne sredine, Javno komunalno preduzeće „Komunalac“, kompanija Por Verner Veber i komunalna milicija, očišćena je i javna površina u Đermanovićevoj ulici.