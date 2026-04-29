Očišćene deponije ubuduće pod video nadzorom

Jedna od mogućnosti za rešavanje problema upornog odlaganja smeća na iste lokacije, zbog nedovoljne svesti građana, jeste postavljanje video nadzora. Upravo to je učinjeno na području dva leskovačka sela, Donjeg Stopanja i Male Biljanice, u okviru projekta „Naš otpad, naša briga“, a hoće li ovaj potez uroditi plodom, pokazaće vreme.

“Radi se o projektu koji nam je nakon završetka konkursa Ministarstva zaštite životne sredine odobren i za koji su izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona 303 hiljade 212 dinara sa PDV-om, od čega je oko pet miliona sufinansirano od resornog ministarstva, a preostali iznos, od jedan million 303 hiljade 212 dinara obezbeđeno je iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Leskovca”, kaže Jelena Trajković, šef Odeljenja zaštite životne sredine Gradske uprave.

Na dvema lokacijama, koje su međusobno u blizini, na ulazu u selo Donje Stopanje u okolini Leskovca, postoji višegodišnji problem nelegalnog deponovanja smeća.

Deponija se u akcijama Odeljenja za zaštitu životne sredine, kompanije Por Verner Veber, Javno komunalnog preduzeća “Komunalac” i Odeljenja komunalne milicije čisti više puta tokom jedne godine. Ove godine deponija je očišćena u okviru projekta „Naš otpad, naša briga“.

Građevinski šut i poljoprivredni otpad na deponiji u Donjem Stopanju

Uprkos stalnim apelima, deponija predstavlja višedecenijski ekološki problem, pogotovu ako se uzme u obzir da je u neposrednoj blizini reka Jablanica. Iako je konstantno uklanjana od strane nadležnih, čini se da to i nije imalo efekta, s obzirom na to da se iznova stvarala na istim mestima.

“Više je problematičnih lokacija u delu naseljenih mesta Vinarce i Donje Stopanje, koje se kontinuirano čiste, ali uprokos apelima i akcijama uklanjanja iznova se stvaraju. Svaki put apelujemo građanima, da imaju svest o očuvanju životne sredine”, rekao je prilikom poslednje akcije uklanjanja divlje deponije u Donjem Stopanju odbornik u Skupštini grada Leskovca Nikola Stanimirović.

“Naš otpad, naša briga”- projekat za deponiju u Donjem Stopanju

“Radovi na čišćenju ove lokacije na ulazu u Donje Stopanje, relaizovani su u periodu od 23. avgusta do 20. septembra 2025. godine, u trajanju od šesnaest radnih dana. Ukupna količina uklonjenog otpada iznosila je 250 tona. Projekat, odnosno akcija čišćenja, realizovana je u saradnji sa leskovačkim Javno komunalnim preduzećem “Komunalac” i kompanijom Por Verner Veber. Ovi poslovi su obuhvatali sakupljanje, utovar, transport otpada, kao i njegovo konačno zbrinjavanje. Sav prikupljeni otpad deponovan je na Reginalnoj deponiji “Željkovac”, u skladu sa važećim propisima. U cilju sprtečavanja ponovnog nelegalnog odlaganja otpada na ovoj lokaciji postavljene su dve kamere. Monitoring i dalje postupanje po eventualnim nepravilnostima u nadležnosti su Odeljenja komunalne milicije”, napominju nadležni iz Odeljenja za zaštitu životne sredine, Gradske uprave Grada Leskovca.

Nadležno Odeljenje za zaštitu životne sredine planira da u narednom periodu izvrši ozelenjavanje očišćene površine, čime će se dodatno unaprediti izgled prostora i sprečiti njegova ponovna degradacija.

Podsećanja radi, pre više od dvanaest godina, 2013. godine, krajem septembra meseca, Grad Leskovac, odnosno Odeljenje za zaštitu životne sredine, započelo je akciju uklanjanja divljih deponija i uređenja javnih površina na području grada na Veternici. U saradnji sa nadležnim službama, Javno komunalnim preduzećem „Komunalac“, kompanijom Por Verner Veber i Odeljenjem komunalne milicije, na celoj teritoriji grada čišćene su divlje deponije. Akcije se i dalje redovno sprovode svakog vikenda. Na pojedinim mestima gde su bile divlje deponije sada je oplemenjeno zemljište zasađeno raznim vrstama drveća, ali se na pojedinim lokacijama ponavlja praksa ilegalnog odlaganja otpada. U proteklom periodu oko dvanaest hiljada tona smeća uklonjeno je i prebačeno na deponiju u Željkovcu, za više od 12 godina trajanja vikend akcija uklanjanja divljih deponija na teritoriji Grada Leskovca. Uređeno je preko sedam stotina lokacija.

Ovaj sadržaj deo je projekta koji je sufinansirao Grad Leskovac.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.