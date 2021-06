Iz Javnog preduzeća “Urbanizam i izgradnja“, obaveštavaju učesnike u saobraćaju, da će zbog rehabilitacije kolovoza doći do privremene obustave saobraćaja od 1. do 11. jula u Vlajkovoj ulici, i to od Trga Marko Crni do Đermanovićeve.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve učesnike u saobraćaju da se rukovode privremenom signalizacijom tokom perioda izvođenja radova.