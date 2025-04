Za vozače u Srbiji od danas, 1. aprila, prestaje da važi zakonska obaveza koja nalaže korišćenje zimskih pneumatika na automobilima, što znači da mogu početi sa primenom letnjih guma. Cene, kao i usluga zamene i balansiranja se nisu menjale u odnosu na prošlogodišnje, ističu leskovački auto-serviseri.

Letnje gume se postavljaju kada su temperature stabilne, tačnije, kada su iznad sedam stepeni. Takođe, dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra, pojašnjavaju leksovački auto-serviseri.

Oni dodaju da je zamena zimskih guma za letnje, počela na vreme.

Sa druge strane, zimski pneumatici na točkovima su preporučljivi i kada su kolovozi suvi i kada su spoljne temperature niže od sedam stepeni Celzijusa, jer na toj temperaturi letnje gume gube svoje karakteristike, odnosno njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici.

Pitali smo našeg sagovornika kako i na koji način da vozači odaberu kvalitetne pneumatike za svoja vozila.

– Mnogo je bitno da se prate fabričke preporuke i specifikacije, od čega zavisi i kvalitet guma – ističe Igor Dimitrijević, vlasnik “ Top Auto“ servisa u Leskovcu.

Inače, zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje i kazne ukoliko se bez zimskih pneumatika vozi u periodu od 1. novembra do 1. aprila i one su za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara, a za pravna lica idu i više od 100.000 dinara.