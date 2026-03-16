Od humanitarnog šišanja prikupljeno više od 330 000 dinara

Od humanitarnog šišanja za lečenje Ognjena Milčića prikupljena je suma u iznosu od

325.670.oo dinara i 70 evra, saopštilo je Udruženje „Hrast“, koje je podržalo akciju.

-Ponosna sam lično na dva momka Luku Savića i Filipa Markovića, koji su nam na sopstvenom primeru pokazali veliku

humanost, empatiju i solidarnost prema obolelom dečaku. Dugujemo i ogromnu zahvalnost građanima koji su učestvovali i podržali malog Ognjena i njegovu porodicu da istraju u jako teškoj borbi sa opakom bolešću, kao i vašoj medijskoj kući koja je ogromna podrška u svim našim aktivnostima, pa i ovoj- navodi Zorica Menković, predsednica udruženja.

Mart je nacionalni mesec borbe protiv raka. Udruženje nastavlja sa manifestacijama, tako da će 19. marta u 14 h u Centru za stručno usavršavanje biti održana tribina na temu: ,,Signalikoje nam šalje telo- telo kao glasnik zdravlja“ (moderator prim dr Vanja Ilić )

i ,,Oslobađanjem emocija otvaramo put zdravlju“( moderator psihot. Dušanka

Narodno pozorište Leskovac izvešće humanitarnu predstavu: ,,Čekajući kod doktora“ 20. marta u 20h. Prikupljen novac od prodatih ulaznica biće uplaćen Udruženju „Hrast“ za obolele od raka.









