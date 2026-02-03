Od planova do realizacije: Šta je urađeno u Leskovcu u protekle dve godine

Povodom dve godine od preuzimanja odgovornosti za rukovođenje gradom u petom mandatu, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović će zajedno sa svojim saradnicima sutra, 4. februara, predstaviti investicije u Leskovcu i svim društvenim oblastima, koje su realizovane u 2024. i 2025. godini, saopštio je Kabinet prvog čoveka grada na Veternici.

Početak prezentacije predviđen je u 12 časova u sali Skupštine Grada Leskovca, a uživo prenos izlaganja možete direktno pratiti na programu Televizije Leskovac.



Podsećanja radi, konstitutivna sednica Skupštine Grada Leskovca održana je 5. februara 2024. godine na kojoj je dr sci. med. Goran Cvetanović po peti put, odnosno po četvrti put u kontinuitetu, imenovan za gradonačelnika Leskovca.