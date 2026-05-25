Od početka godine na području Leskovca 173 požara, istaknuto na sednici Štaba za vanredne situacije

Prva sednica Štaba za vanredne situacije vanrednog karaktera u ovoj godini, održana je u sali Skupštine Grada Leskovca. Imajući u vidu da je u prethodnom periodu u pojednim mestima na području grada bilo zabeležnih požara na otvorenom i da su pred nama dani sa visokim temperaturama, na sednici je, pored ostalog, predočeno stanje na terenu i upućen apel građanima da poštuju propise.

Za prvih pet meseci ove godine, na području grada Leskovca, zebeležena su 173 požara na građevinskim objektima, otvorenom prostoru, kao i na saobraćajnim sredstvima. U narednom periodu, odnosno tokom letnje sezone, neophodno je redovno obilaziti terene i upozoravati stanovništvo u naseljenim mestima u kojima se beleži najveći broj požara na otvorenom prostoru, istakao je u svom obraćanju komandir Vatrogasno-spasilačke čete Leskovac i komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Leskovcu Saša Jovanović.

Na sednici je, pored ostalog, usvojena tačka o informisanju članova Štaba za vanredne situacije o spremnosti i kapacitetima profesionalnih Vatrogasno-spasilačkih jedinica, specijalizovanih jednica Civilne zaštite za gašenje požara i dobrovoljnih vatrograsnih društava.

Na dnevnom redu, našla se i tačka o donošenju zaključka Štaba o angažovanju svih nadležnih lokalnih i republičkih inspekcijskih službi u cilju kontrole poštovanja propisa iz ove oblasti, o čemu je govorio Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca i komandant Štaba za VS grada Leskovca.

Na sednici je bilo reči i o uspostavljanju koordinacije rada svih subjekata zaštite od požara i nadležnih inspekcijskih službi po pitanju organizacije, planiranja, pripreme i sprovođenja mera za sprečavanje izbijanja požara kao i ublažavanja posledica od požara.

Ovom prilikom je istaknuto da je neophodno izvršiti analizu stanja vodosnabdevanja na štićenoj teritoriji, utvrditi broj ugroženo0g stanovništva, preduzeti sve mere za smanjenje posledica i raspoložive kapacitete za pružanje pomoći stanovništvu i ažurirati podatke o cisternama za snabdevanje vodom.

Inače, na sednici je istaknuto da je potrebna rekonstrukcija postojeće razvodne mreže starosti preko 40 godina. Neke od kritičnih lokacija na kojima nastaju havarije su Vinarce, Priboj, Zalužnje, Milanovo, Belanove, Karađrođevac, Petrovac, Dušanovo.