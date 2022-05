Od ponedeljka novi krug prijave za pomoć mladima od 100 evra

U ponedeljak 16. maja počinje novi krug prijave za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra, koja će biti isplaćena 1, 2. i 3. juna.

Prijava traje do 31. maja na portalu Uprave za trezor, a pravo imaju mladi od 16 do 29 godina koji to nisu učinili u prvom krugu. Kako navode iz resornog ministarstva, oni koji su u međuvremenu napunili 30 godina dobiće pomoć zato što se iz prvog kruga automatski prebacuju prijave za drugi krug.

Pravo da se prijave imaju i mladi koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili dobili prebivalište u Srbiji. U prvom krugu pomoć će biti isplaćena za 1.059.425 prijavljenih