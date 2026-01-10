Od ponedeljka prijavljivanje penzionera za banjsku rehabilitaciju

Prijavljivanje penzionera za besplatnu badnjsku rehabilitaciju počinje u ponedeljak 12. januara i trajaće do 28. Januara. Pravo da se prijave imaju svi penzioneri sa primanjima nižim od 56.834 dinara.

U Leskovcu penzioneri mogu da se prijave u prostorijama Udruženja penzionera, na adresi Stojana Ljubića BB.

Na osnovu opredeljenih sredstava i raspoloživih kapaciteta banjskih lečilišta u Srbiji, tokom 2026. godine na besplatan oporavak biće upućeno ukupno 22.090 penzionera.

Finansijskim planom Fonda PIO za 2026. godinu za društveni standard korisnika penzija predviđeno je do 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda, odnosno oko 1,6 milijardi dinara, što je za 170 miliona dinara više nego prethodne godine. Od tog iznosa, 74 odsto, odnosno 1,16 milijardi dinara, namenjeno je za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, dok će preostalih 26 odsto, odnosno 407,3 miliona dinara, biti raspoređeno na druge vidove društvenog standarda.