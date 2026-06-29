Od Sankt Peterburga do Leskovca – veče za pamćenje uz orkestar „Bis-quit“

Ruski kamerni orkestar „Bis-quit“ održao je sinoć koncert pred leskovačkom publikom. Ovaj jedinstveni ansambl, koji na originalan način spaja klasičnu, džez i tradicionalnu muziku, nastupio je u okviru centralnog programa „Prestonica kulture Srbije za 2026. godinu“.

Za predstavnike ovog benda i delegaciju Ruskog doma, gradonačelnik Goran Cvetanović upriličio je prijem u Svečanoj sali Grada Leskovca.

Muzički spektakl „Opera ala russe“ spojio je tradiciju i moderne scenske izraze, a ansambl sa tradicijom postojanja dugom preko dve decenije maestralno je vodio publiku kroz razne epohe. Prema rečima rukovodilaca, koji su se pre koncerta obratili na svečanom prijemu, zadovoljstvo im je što su iz grada kulture Sankt Peterburga, došli u grad na Veternici, koji je poneo titulu „Prestonica kulture Srbije 2026.“

Prvi čovek grada na Veternici istakao je ovom prilikom da je muzika nit koja spaja sve narode, dodajući da je ovo jedan od načina da Srbija učvrsti prijateljstvo sa Rusijom.

Inače, ovaj kamerni orkestar u Srbiji boravi već treći put.