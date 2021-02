Odbornici „Za Leskovac -Zajedno“ se zalažu da i deca u Leskovcu imaju besplatne udžbenike

Odbornička grupa “Za Leskovac – Zajedno” zahteva od gradonačelnika i vršioca lokalne vlasti u Leskovcu, da i našoj, leskovačkoj deci, isto kao i deci u Beogradu, omogući besplatne tablete, besplatne udžbenike, a najsiromašnijoj deci i besplatni internet, navodi se u saopštenju za javnost ove odborničke grupe.

Na taj način bi se deca u Leskovcu osetila jednako vrednom i jednako važnom, kao i deca u Beogradu.

To bi bio način da oni i njihovi roditelji, na trenutak zaborave da žive u gradu bez industrije, sa najnižom prosečnom platom u zemlji, gradu bez perspektive za mlade, i u zemlji gde za aktuelnu vlast nisu ista deca u Beogradu, Leskovcu, i drugim gradovima i to im jasno stavlja do znanja i prilikom školovanja.

S toga apelujemo na Vas, da ovaj predlog koji ce biti upućen Skupštini i prihvatite.