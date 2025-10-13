Odbrojavanjeje završeno – počinje Vulkanov sajam knjiga!



Ukoliko brojite dane do početka Vulkanovog

sajma knjiga, obradovaće vas vest da je Vulkan izdavaštvo za sve svoje nestrpljive čitaoce pripremilo specijalno iznenađenje – dan pre početka u knjižarama, ovaj čitalački festival počinje na sajtovima vulkani.rs i knjizare-vulkan.rs!



To znači da već 14. oktobra iz svog doma ili kancelarije prilikom onlajn-kupovine omiljenih knjiga možete iskoristiti fantastične sajamske popuste i pogodnosti kupovine, koji će, od 15. do 26. oktobra važiti i u knjižarama Vulkan širom Srbije.



Prva, među tim pogodnostima je besplatna dostava na sajtu vulkani.rs, a onda slede popusti pri kupovini: uz redovan popust

od 15%, tokom svih 13 dana, očekuje vas sajamski popust od 10%, a na kupovinu tri ili više knjiga dobijate još 10% popusta. Ukoliko se u vašem izboru nađu neki od 30 najčitanijih naslova Vulkan izdavaštva, možete ih nabaviti uz popust od 30%, a uz sve to, pojedine naslove iz ogromne ponude moći ćete da nabavite i po ceni sniženoj za 70%!



Kada je ponuda u pitanju, ukoliko tragate za odličnim ljubavnim romanima i trilerima, jedan od njih svakako bi trebalo da bude Magnolija Parks: Duži put kući, BookTok hit britanske književnice Džese Hejstings. Autorka nas u ovoj izuzetnoj priči suočava sa jednim od večnih pitanja – koliko pravih ljubavi zaista imamo u životu i da li smo je već pronašli.



Još jedna fascinantna ljubavna priča, koju možete kupiti onlajn ili u knjižarama Vulkan, jeste nova knjiga Tako je samo na filmu američke autorke Lin Pejnter, domaćoj publici poznatoj po romanu Bolje nego na filmu, takođe BookTok hitu. U novom romanu Pejnterova iz perspektive svoje junakinje preispituje šta u stvari znamo o ljubavi, s obzirom na to da ona u stvarnom životu najčešće nije poput one o kojoj maštamo.



Ukoliko tražite knjige ovog žanra, koje se ne

boje da se na temu ljubavi šale, silno će vas zabaviti beskrajno duhovita knjiga Kafe „Pikantna bundevica“autorke Lori Gilmor, priča o Džini koja nasleđuje kafić od tetke i brzo osvaja srca meštana Drim Harbora.



Nezaobilazna ljubavna priča, koju tokom Vulkanovog sajma knjiga možete nabaviti sa posebnim uslovima kupovine, jeste još jedan bestseler autorke Džodžo Mojes, roman Ponovo, iz početka. U ovoj priči glavna

junakinja Lila na teži način shvata da romantične veze ne postaju ništa lakše s

godinama.



Fanove trilera ne treba podsećati da je Vulkanov sajam knjiga pravo vreme da nabave knjigu Kako Bog zapoveda, nagrađivanog italijanskog pisca Nikola Amanitija. Ovaj roman otkriva mračnu stranu Italije i protagoniste radnje gura do krajnjih granica. Verovatno je zato motivisao nedeljnik Publishers Weekly da u recenziji napiše: „Ako

bi braća Koen ikada poželela da adaptiraju neki italijanski roman, ovo bi bio pun

pogodak.“



Ništa manje odličan izbor trilera je ove jeseni i knjiga Plavi čas Pole Hokins, autorke svetske literarne senzacije, romana Devojka iz voza. Hokinsova nas ovaj put vodi na Eris, zagonetno i izgubljeno ostrvo na moru, na kome njena glavna junakinja Grejs nalazi utočište od savremenog sveta.



Klik na link ili dolazak do police s trilerima u knjižarama Vulkan tokom Vulkanovog

sajma knjiga omogućiće vam i da uz besplatnu dostavu i sa fantastičnim popustom nabavite novi romana neprevaziđenog majstora misterije i

horora Stivena Kinga. U romanu Pod kupolom, on nas ponovo vodi u poznati krajolik rodnog Mejna, u gradić Čester Mil, koji je neobjašnjivom pojavom odvojen od ostatka sveta. U ingeniozno vođenoj priči, King nas upoznajesa dobrim momcima, ali i prljavim političarima, koji kriju zastrašujuće tajne.







Svi ovi izuzetni naslovi, i još mnogo dobrih knjiga, 14. oktobra biće na samo klik

od vas na sajtovima vulkani.rs i knjizare-vulkan.rs, a već sutradan, od 15. do 26. oktobra, i u svim knjižarama Vulkan širom zemlje.





