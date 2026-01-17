Odeljenje za zaštitu životne sredine GU Leskovca: Otpad je naša, ali i briga svih građana

Krajem septembra 2013. godine, Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave uhvatilo se u koštac sa problemom nelegalnog odlaganja smeća i započelo akciju

uklanjanja divljih deponija i uređenja javnih površina, u saradnji sa Javno komunalnim preduzećem „Komunalac“, kompanijom PWW i Odeljenjem komunalne milicije.

„Akcija traje i dan-danas, sprovodi se svakog vikenda, a na pojedinim mestima gde su bile divlje deponije sada je zemljište oplemenjeno i zasađeno raznim vrstama drveća“, rekla je Jelena Trajković, šef Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Leskovca.

“Preko 11 hiljada 763 tone smeća je uklonjeno i prebačeno na deponiju u Željkovcu, za više od 12 godina trajanja vikend akcija uklanjanja divljih deponija na teritoriji Grada Leskovca. Uređeno je preko 708 lokacija.

Na problematičnim lokacijama se deponije iznova stvaraju i čiste ponovo svakog meseca, bez obzira na apele građanima i iako na tim mestima postoje kontejneri. Mesta koja smo oplemenjivali prepustili smo na nadležnost, što se održavanja tiče, mesnim zajednicama, koje mogu prema sopstvenim procenama da zasade sadnice, naprave parkove i slično“, kaže naša sagovornica.

U toku ove godine realizovan je i projekat „Naš otpad je naša briga“, kažu nadležni u Odeljenju za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Leskovca.



“Odeljenje je, pored ovih redovnih aktivnosti, u 2025. godini učestvovalo i na javnom

konkursu kod Ministarstva zaštite životne sredine projektom “Naš otpad je naša briga“ i dobilo sredstva za njegovu realizaciju. Realizacijom smo očistili dve lokacije

na teritoriji Grada, jedna je bila u Maloj Biljanici, a druga u Donjem Stopanju. Sa ovih mesta deponovano je 380 tona smeća.

Inače, ukupna vrednost projekta je 6.303.212 dinara. Ovaj projekat je uspešno završen. Druga faza je podrazumevala pošumljavanje na lokaciji u Maloj Biljanici, za šta smo obezbedili 130 sadnica, vrste jasen, hrast, brest, platan. Do kraja godine taj posao će biti završen. Nadamo se da ćemo ovim pošumljavanjem sprečiti ponovno nastajanje divlje deponije, da će meštani ovog sela

čuvati ovaj prostor”, kaže Trajkovićeva.



Naša sagovornica kaže da je veći broj trajno uklonjenih divljih deponija od onih koje se ponovo stvaraju na istim mestima.

“Postoje represivne mere u slučajevima kada nema drugih rešenja, međutim, u okviru

Odeljenja, sprovode se i preventivne mere, jer postoji grupa za ekološko infomisanje, edukaciju I promociju zaštite životne sredine. Ciljna grupa su mlađa deca, jer smatramo da treba početi od tog uzrasta sa edukacijom i sa razvijanjem svesti o tome da je važno čuvati životnu sredinu. Tako da je jedna od ključnih, ta preventivna mera”, kaže naša sagovornica.



Međutim, neka mesta su, uprkos čišćenju, iznova problematična i po ko zna koji put predstavljaju problem i ruglo za svoju okolinu.



„Svakog vikenda mi šaljemo snažnu poruku o potrebi očuvanja živtne sredine. Međutim, iako su naše aktivnosti uporne i kontinuirane, postoje hronična mesta, da se deponije u kontinuitetu obnavljaju, bacanjem otpada, smeća, šuta, starog nameštaja i slično.

Neka od tih mesta su u ulici Slavka Zlatanovića, u Đermanovićevoj, na Hisaru u Žrtava fašizma, Solunskih ratnika i u Vinarcu. To su mesta gde se deponije u kontinuitetu stvaraju iznova. Mi apelujemo, čišćenjem tih deponija šaljemo snažnu poruku da se prestane s tom praksom, međutim, ne nailazimo na povratnu reakciju na najbolji način.

Postoje mesta gde smo zasadili drvorede i prostor priveli nameni, međutim ova mesta, na primer u Slavka Zlatanovića, i po petnaest puta u toku godine se očisti u potpunosti i to kao da je uzalud. Ja ne vidim svrhu da neko može opet pravi deponije“, kaže Slađan Đikić iz Odeljenja za zaštitu životne sredine GU Grada Leskovca.

Iako će akcija uklanjanja divljih deponija

biti nastavljena i ubuduće i to u saradnji sa JKP “Komunalac” i kompanijom PWW, u Odeljenju za zaštitu životne sredine nadaju

se da će svest samih građana biti promenjena i da neće nastaviti s ružnom praksom bacanja smeća i otpada tamo gde mu nije mesto, za šta su zakonom predviđene kazne.

————————————————————————-

Građani u velikom broju slučajeva znaju ko su osobe koje stvaraju divlje deponije i bacaju otpad, ali ne žele da prijavljuju da se ne bi zamerili i svi idu linijom manjeg otpora, iako mogu da prijave, slikaju i dostave dokaze.

————————————————————————-