Odobren treći uzastpni IPA projekat prekogranične saradnje“Od prošlosti ka budućnosti“

Grad Leskovac nastavlja da potvrđuje svoju poziciju jedne od najuspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji u korišćenju sredstava Evropske unije. Odobren je projekat „Od prošlosti ka budućnosti“,u okviru prvog poziva IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2021-2027, čime je nastavljen uspešan niz učešća Grada u ovom programu, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Posebno je značajno što je Leskovac bio uspešan u sva tri poziva Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija. Kroz projekte „Povezivanje bisera“, „Zemlja legendi“ i „Od prošlosti ka budućnosti“, obezbeđena su sredstva u vrednosti od 1.059.865,80evra, namenjena razvoju turističke infrastrukture, očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa i kreiranju novih turističkih sadržaja.Zajedno sa nedavno odobrenim projektom „Putevi ka prosperitetu“, koji realizuje Turistička organizacija Leskovca, ukupna vrednost evropskih projekata namenjenih razvoju turizma na teritoriji grada dostigla je 1.723.134,40 evra.

Projekat „Od prošlosti ka budućnosti“, u kojem Grad Leskovac ima ulogu vodećeg partnera, vredan je 624.753,71 evra, od čega Evropska unija finansira 499.303,17 evra. Realizovaće se u naredne dve godine u partnerstvu sa Opštinom Kriva Palanka, Narodnim muzejem Leskovac i Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Najznačajnija investicija na teritoriji Leskovca biće revitalizacija kompleksa Muzeja tekstila, jednog od najznačajnijih simbola industrijskog nasleđa grada. Projekat obuhvata i razvoj savremenih digitalnih sadržaja, virtuelnu prezentaciju istorije leskovačke tekstilne industrije, nove promotivne aktivnosti i kulturne programe, sa ciljem jačanja turističke ponude i očuvanja kulturnog nasleđa.

Odobravanje ovog projekta predstavlja potvrdu uspešne razvojne politike Grada Leskovca, koji kontinuirano koristi evropske fondove za unapređenje turističke infrastrukture, očuvanje kulturne baštine i stvaranje novih mogućnosti za lokalni ekonomski razvoj.