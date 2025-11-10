Određen pritvor muškarcu iz Guberevca zbog ubistva u pokušaju

Osumnjičenom J.C. iz Guberevca određen je pritvor u trajanju od 30 dana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je Viši sud Leskovac.

Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni dana 7. novembra 2025. godine, oko 10,30 časova, u selu Guberevce, nakon kraće verbalne rasprave pokušao da liši života oštećenu B. C. iz Guberevca, tako što je jednom ili više puta lopatom udario oštećenu u predelu glave i stomaka, pri čemu je oštećena zadobila teške telesne povrede opasne po život, zbog kojih je najpre pregledana u Opštoj bolnici Leskovac, a potom upućena na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Niš.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu je dana 8. novembra 2025. godine doneo rešenje kojim je protiv osumnjičenog J. C. Iz Guberevca, grad Leskovac, odredio pritvor u trajanju do trideset dana, koji će se računati od dana lišenja slobode, odnosno od 7. novembra ove godine.

Protiv osumnjičenog je pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke i iz razloga što su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Protiv navedenog rešenja je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.