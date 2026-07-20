Određen pritvor osumnjičenom za smrt pešaka kod Čukljenika

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Leskovcu odredio je 17. jula 2026. godine pritvor u trajanju do 30 dana osumnjičenom S. S. iz sela Čukljenik, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Prema navodima iz rešenja, postoji osnovana sumnja da je S. S. 15. jula oko 17 časova, na ataru sela Tulovo, upravljajući traktorom marke IMT 539, za koji nije imao vozačku dozvolu, niti dovoljno poznavanje saobraćajnih propisa, izazvao opasnost po život i telo ljudi. Sumnja se da je upravljajući traktorom u vlasništvu Z. B. nekategorisanim šumsko-poljskim putem izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je prednjim delom traktora udario pešaka D. M. iz sela Čukljenik, koji se kretao ispred njega.

Od zadobijenih višestrukih povreda oštećeni je preminuo na licu mesta.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, pritvor je određen zbog postojanja posebnih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ometa postupak uticanjem na još neispitane svedoke.

Na odluku o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.