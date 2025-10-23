Održan 42. Sajam zapošljavanja u Leskovcu

Četrdeset drugi po redu Sajam zapošljavanja u organizaciji leskovačke filijale NSZ-a održan je u Sportskoj hali Partizan. Ukupno 32 poslodavca ponudila su više od 370 novih radnih mesta, a Sajam je otvorila zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević.

U pitanju su različiti poslovi, iz više oblasti, poput ekonomije, injženjerstva, drvoprerađivačke, tekstilne i hemijske industrije, proizvodnje i prerade hrane, elektroindustrije, telekomunikacije, ugostiteljstva, ali i usluga osiguranja i trgovine.

Kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i uz partnersku podršku rukovodstva Grada Leskovca i opština Jablaničkog okruga, i u ovoj godini je došlo do značajnijeg smanjenja nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe, ističu nadležni. U prvih devet meseci na području leskovačke filijale oko 900 lica je našlo posao.

Ove godine izdvojeno je 15 miliona dinara za meru stručna praksa za visokoškolce, a očekuje se i raspisivanje javnog poziva u narednim nedeljama. Mladi će imati mogućnost da steknu prvo radno iskustvo u trajanju od godinu dana, ističe zamenica gradonačelnika.

Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa brojnim ponudama, da od poslodavaca čuju kakve uslove nude i da se prijave za posao koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.