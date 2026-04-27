Održan radni sastanak između predstavnika pravosuđa u Leskovcu i Lebanu i medija na lokalu

Jačanje saradnje između sudova i medija u cilju transparentnog informisanja javnosti o radu pravosuđa, bila je tema današnjeg okruglog stola, koji je održan u Osnovnom sudu u Leskovcu. Radnom sastanku, pored ostalih, prisustvovali su predstavnici Višeg suda u Leskovcu, Osnovnog suda u Lebanu, kao i predstavnici medija na lokalu.

Na sastanku je bilo reči o postignutim rezultatima ovih institucija od oktobra prošle godine, kada je održan prvi okrugli sto u Višem sudu u Leskovcu, pa do danas. Izneti su podaci da je do marta ove godine u Osnovnom sudu u Leskovcu pristiglo 600 predmeta više, u odnosu na isti period prošle godine, a pokrenuti postupci se uglavnom odnose na rešavanje problema faktičkih eksproprijacija i naknada šteta zbog ujeda pasa lutalica.

Nadležni su istakli da će akcenat pravosuđa na području Jablaničkog okruga i u ovoj godini biti i na rešavanju starijih predmeta.

Kada je u pitanju saradnja između ovih organa i medija na lokalu, cilj je podići komunikaciju na viši nivo, te će i u narednom periodu sve informacije od javnog značaja biti prosleđivane medijskim kućama putem mejla.

Na sastanku je najavljeno da će u toku ove nedelje biti izabrane tri sudije za rad u leskovačkom Osnovnom sudu, dok se krajem maja očekuje izbor dveju sudija koje će obavljati dužnosti u Višem sudu u Leskovcu. Takođe, u Privrednom sudu u Leskovcu biće zaposlen jedan sudija, kao i u Osnovnom sudu u Lebanu.

Predsednici sudova podsetili su da su Osnovni i Viši sud Leskovcu preuzeli nadležnosti za postupanje u predmetima iz Osnovnog i Višeg suda sa teritorije Kosova i Metohije.

Inače, okruglom stolu prisustvovali su Dejan Stamenković, predsednik Višeg suda u Leskovcu, Žarko Vukašinović, predsednik Osnovnog suda u Leskovcu, zatim Dejan Ilić, predsednik Osnovnog suda u Lebanu, sudije Osnovnog suda u Leskovcu i zamenice predsednika suda Olivera Stanišić i Violeta Mladenović, Jelena Tasić, sekretar Osnovnog suda u Leskovcu i portparol, zatim Ivana Anđelković, sekretar Višeg suda u Leskovcu i portparol, kao i Nenad Stevanović, sudijski pomoćnik i portparol Osnovnog suda u Lebanu.