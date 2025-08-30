Održan sastanak povodom potencijalnog bratimljenja Grada Leskovca i Gravine u Pulji

Predstavnici Grada Leskovca, na čelu sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem, održali su pre dva dana sastanak povodom potencijalnog bratimljenja sa italijanskim gradom Gravina u Pulji, saopštio je njegov Kabinet.

Sastanak je održan u kabinetu gradonačelnika u organizaciji udruženja „Dante Aligijeri“ iz Vranja, a osnova za bratimljenje, osim dosta sličnosti između ova dva grada, jeste i saradnja sa Akademijom strukovnih studija „Južna Srbija“, kao i bratimljenje Gimnazije „Đuzepe Tarantino“ sa Muzičkom školom „Stanislav Binički“ iz Leskovca.

Tom razgovoru prisustvovala je gradska većnica adv. Antonela Loruso iz Gravine u Pulji sa svojim saradnicima – Pietro Laiko, Renco Paternoster i Benedeta Nolasko.

Ispred leskovačke delegacije, osim prvog čoveka grada, bili su i članica Gradskog veća Brankica Stamenković, sekretar Skupštine grada Leskovca Zoran Vukašinović, zamenik sekretara Skupštine grada Leskovca Vladimir Branković, predsednik Akademije strukovnih studija „Južna Srbija“ Predrag Stamenković sa Jasminom Jović i Ivanom Mihajlovićem, kao i direktorka Muzičke škole „Stanislav Binički“ Biljana Miljković.

Kao organizator tog susreta, sastanku je prisustvovao i Gaetano Paolilo, predsednik pomenutog udruženja.