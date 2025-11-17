Održan sastanak sa poslodavcima u Skupštinskoj sali grada Leskovca

„Inicijativa za jačanje zapošljavanja kroz saradnju sa privredom“ naziv je sastanka, koji je održan u Skupštinskoj sali grada Leskovca. Učešće u ovom skupu uzeli su predstavnici lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, zatim Privredne komore Srbije, kao i privrednici sa područja ovog grada.

Imajući u vidu da su grad Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje partneri, njhov zajednički cilj je smanjenje broja nezaposlenih, odnosno povećanje zaposenih lica.

U okviru sprovođenja lokalnog akcionog plana zapošljavanja od 2013. do 2024. godine, lokalna samouprava je uz tehničku podršku Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijale u Leskovcu sprovela mere poput procesa samozapošljavanja, zatim stručne prakse, javnih radova i novih radnih mesta, putem kojih je angažovano 1588 lica.

Za ove namene je izdvojeno 272,7 miliona dinara, istakao je u svom obraćanju gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Cilj ovog sastanka je uspostavljanje direktne komunacije nadležnih sa poslodavcima, odnosno privredncima, istaknuto je tom prilikom.

Na sastanku su je bilo reči i o poteškoćama sa kojima se susreću privrednici u poslovanju.

Inače, lokalna samouprava, Privredna komora Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanjeće i u narednom periodu nastaviti sa pružanjem podrške, a sve u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za radnike i poslodavce.