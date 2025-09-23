Održana 14. humanitarna akcija „Čuti i razumeti“

U sklopu obeležavanja Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba, koja se obeležava u poslednjoj nedelji septembra, u Dečjem pozorištu u Subotici održana je 14. humanitarna akcija „Čuti i razumeti“,

posvećena osobama sa oštećenim sluhom.



Ovu humanitarnu akciju organizovala je kompanija „Audiovox“ ove godine u saradnji sa školom „Dositej Obradović“ iz Subotice a cilj je da se skrene pažnja javnosti na potrebe i probleme dece sa oštećenim sluhom. Ideja je da deca provedu dan drugačiji od svakodnevice, ispunjen radošću, uspomenama i novim poznanstvima.

– Subotica je divan domaćin, i nama i deci oštećenog sluha koja su se, povodom ove međunarodne nedelje, okupila ovde kako bismo podsetili sve građane naše zemlje da jedan značajan deo stanovništva ima problem sa sluhom. Mi možemo pomoći time što ćemo im obezbediti dobre uslove za

školovanje, savremene slušne aparate i, što je najvažnije, razumevanje u svakodnevnom

razgovoru i druženju. Mi smo pre 14 godina pokrenuli akciju „Čuti i razumeti“. Defektolozi iz naše kompanije imali su želju da bar jedan dan u godini bude posvećen deci, i da se svi podsetimo na njihovo prisustvo među nama – istakla je Jela Mrmak, direktorka kompanije „Audiovox“.

Ovogodišnjoj akciji prisustvovala su deca sa oštećenim sluhom iz više gradova, bila su prisutna deca iz specijalnih škola za decu

oštećenog sluha iz Beograda, Kragujevca, Jagodine kao i deca iz škole u Subotici.

– Svake godine se trudimo da okupimo što veći broj dece, kao i da animiramo što više ljudi koji će, zajedno sa nama, skrenuti pažnju javnosti na potrebe i probleme osoba sa oštećenim sluhom. Trudimo se da u našoj

akciji učestvuje veliki broj dece, kulturno-umetničkih društava, javnih ličnosti, i da deci omogućimo da ovaj dan provedu u sreći i veselju. Želimo da pokažemo da ona nisu teret, već da mogu biti veoma korisni i ravnopravni članovi našeg društva – rekla je Gorica Mladenović, defektolog i menadžer kompanije „Audiovox“.



Glavni deo programa akcije „Čuti i razumeti“ otvorio je glumac Uroš Mladenović, koji je, pored kratkog istorijata akcije, podsetio na

njen cilj i dosadašnje rezultate. Decu su u nastavku programa obradovali naš poznati kantautor Boris Režak, članovi KUD-a „Bratstvo“, mađioničar Piksi, a nakon poslednjeg nastupa, deca su obišla Suboticu i upoznala se sa bogatom istorijom ovog grada.

– Ovo su aktivnosti koje bi trebalo da se sprovode češće, kako bi se podigla svest kada su u pitanju problemi osoba sa oštećenim sluhom ali i bilo koji drugi izazovi. Vidim to kao svoju obavezu, kao muzičara,

kantautora, oca i brata da se odazovem svakom pozivu za ovakve manifestacije,

pre svega da bismo pružili podršku onima kojima je ona zaista potrebna – izjavio je Boris Režak, kantautor.





