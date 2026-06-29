Održana 22. Vidovdanska trka u Leskovcu – spisak pobednika

Gradski atletski klub „Leskovac“ organizovao je tradicionalnu, 22. po redu Vidovdansku trku, koja je ujedno i najmasovnija atletska sportska manifestacija u gradu.

Cilj manifestacije je promocija atletike kao bazičnog sporta, ali i podsticanje dece i mladih na bavljenje sportom i usvajanje zdravih životnih navika.

„Promovišući atletiku kao bazični sport promovišemo zdravlje, bavljenje sportskim aktivnostima naše dece, kao i njihov pravilan rast i razvoj“, istakla je predsednica Gradskog atletskog kluba Leskovac i organizatorka trke Marina Arsić.

Ovogodišnji program obuhvatio je 18 trka u kojima su učestvovali takmičari svih uzrasnih kategorija – od predškolaca do veterana, kao i pripadnici policije i vojske. Takmičari su se nadmetali u sportskom trčanju i sportskom hodanju.

Na manifestaciji je učestvovalo više od 300 takmičara iz brojnih atletskih klubova iz Srbije, kao i rekreativci i ljubitelji atletike.

Najuspešnijim učesnicima uručene su medalje, diplome i vredni pokloni koje su obezbedili sponzori.

Rezultati Vidovdanske trke: