Održana prezentacija javnih poziva Filijale NSZ u Leskovcu

Prezentacija javnih poziva filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu, održana je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. Raspisano je jedanaest javnih poziva za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, a akcenat će kao i ranijih godina biti na zapošljavanju osoba iz osetljivih kategorija.

U teže zapošljive kategorije lica, pored ostalih, spadaju mladi do 30 godina starosti i bez radnog iskustva u struci. Zatim lica starija od 50 godina i ona koja se nalaze duže od 12 meseci na evidenciji filijale.

Dva javna poziva za angažovanje osoba sa invaliditetom, otvorena su do kraja ove godine, dok je jedan namenjen ovoj osetljivoj kategoriji stanovništva, dostupan do 30. novembra. Inače, rok za podnošenje prijava za meru samozapošljavanja je 15. maj.

U tekućoj godini je iz budžeta lokalne samouprave za realizaciju mera lokalnog akcionog plana zapošljavanja, opredeljeno 20 miliona dinara.

Inače, zaključno sa 31. martom ove godine na području Jablaničkog okruga registrovana su 20 hiljada 192 nezaposlena lica. Od tog broja, 11 hiljada 600 u Leskovcu.