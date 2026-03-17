Održana sednica Skupštine osnivača Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga će u 2026. godini nastaviti sa realizacijom brojnih programa koji podrazumevaju direktnu podršku jedinicama lokalnih samouprava i imaju za cilj regionalni i lokalni ekonomski razvoj. Ovo je, pored ostalog, istaknuto na sednici Skupštini ovog centra.

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga će u ovoj godini nastaviti da pruža kontinuiranu stručnu podršku lokalnim samoupravama, privredi i drugim zainteresovanim akterima u procesu privlačenja sredstava iz domaćih razvojnih fondova.

Zahvaljujući raznim programima, Centar ce nastaviti da pronalazi konkretna rešenja za izazove koje se tiču našeg regiona, a koji će doprineti razvoju infrastrukture, privrede, turizma, obrazovanja i zaštite životne sredine. Ovo je, između ostalog, istakla Dragana Belenzada, direktorka ovog Centra.

Na skupštini je, pored ostalog, usvojen i izveštaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim izveštajem. Kako je rečeno, Centar je realizovao 11 projekata, koji direktno doprinose razvoju lokalnih samouprava i privrede.

Realizovan je i projekat koji podrazumeva prekograničnu saradnju Srbije sa Severnom Makedonijom i Bugarskom.

U prošloj godini tim Centra je pružio i stručnu podršku ženama preduzetnicama koje razvijaju svoje poslovanje na selu. Zahvaljujući toj podršci, 9 preduzetnica iz okruga je dobilo bespovratna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 4 i po miliona dinara.

U saradnji sa Fondom republike Srbije Centar je realizovao 32 terenske kontrole, gde su kontrolisana sredstva u ukupnom iznosu od oko 160 miliona dinara.

Na sednici je, pored ostalog, data saglasnost o imenovanju komisije za raspisivanje, odnosno sprovođenje konkursa za izbor direktora. Inače, sednici su prisustvovali predstavnici opština iz dva okruga, drugih institucija i ustanova.