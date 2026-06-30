Održani „Dani višnje“ u Drvodelji

Jedanesti po redu, Dani višnje održani su u selu Drvodelja, ispred objekta ove mesne zajednice. Ovu manifestaciju otvorio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Tradicionalno, i ovoga puta, birale su se najlepše višnje, održano je takmičenje u vađenju koštica, a podeljene su i vredne nagrade, odnosno 4 trimera, 3 motorne pumpe kao i 3 leđne akumulatorske prskalice. Na manifestaciji su izloženi i domaći slatkiši pripremljeni od ovog voća. Inače, Dani višnje održani su prvi put u ovom selu.

Prema rečima gradonačelnika Cvetanovića, lokalna samouprava ima za cilj da osnaži sela. Prema njegovim rečima, uspešan poljoprivrednk i kvalitetan domaćin dobra je investicija i za sam grad Leskovac.

Takođe, ovom prilikom, prvi čovek grada na Veternici je podsetio i na dosadašnja ulaganja u oblast poljoprivrede. On je naveo da pored redovnih podsticaja, lokalna samouprava vodi računa o zaštiti proizvodnje, pa je za protivgradne rakete izdvojeno 8,2 miliona dinara, 9 miliona za naknadu protivgradnim strelcima kao i 600 000 za njihovu zaštitu.

U okviru ovog događaja, Cvetanović je sa svojim saradnicima obišao i domaćinstvo Mladenović koje uzgaja višnju na površini od 140 ari.