Najbolje školske ekipe iz cele Srbije, među kojima su i dve iz Leskovca, okupile su se u Paraćinu kako bi odmerile snage na državnom prvenstvu u basketu 3×3. Igralo se na dva terena, uz podršku organizatora i publike, a u centru pažnje bili su talenat, fer – plej i ljubav prema igri.

Na ovom nadmetanju, takmičile su se 32 najbolje ekipe devojčica i dečaka iz čitave države. Ekipa devojčica OŠ “Svetozar Marković” iz Leskovca osvojila je treće mesto, dok je ekipa dečaka OŠ “Vasa Pelagić” osvojila peto mesto. Takmičenje je realizovano i za osnovce i za srednjoškolce, a utakmice su igrane na dva terena – utakmice za osnovce održane su na novoizgrađenom terenu posvećenom Anji Radonjić, dok su se srednjoškolci takmičili u prostorima SRC „7. juli“.Kako je istaknuto ovom prilikom, organizacija ne bi bila moguća bez dobre saradnje SRC „7. juli“, državne organizacije 3×3 i Saveza za školski sport Srbije.

Iako ima dosta dece koja se i rekreativno, ali i profesionalno bave sportom – nije dovoljno, te se oni svakodnevno trude da što više mladih privole da se u što većem broju bave sportom, rekao je Jovan Lekić, sportski direktor Saveza za školski sport Srbije. Iz Saveza za školski sport Paraćin kažu da im je bila posebna čast i zadovoljstvo što su imali priliku da ugoste ovoliki broj mladih sportista.

Kroz fer – plej, energiju i timski duh, više desetina mladih košarkaša poslalo je snažnu poruku – da je sport pravi put ka zdravijem i kvalitetnijem odrastanju.