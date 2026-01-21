Održano nadmetanje u plivanju u SRC „Dubočica“ u Leskovcu

Ukupno 150 učenika osnovnih i sredniih škola, učestvovalo je na turniru u plivaniu, koji je održan na bezenima Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“. Ovo je jedna od tradicionalnih manifestacija u okviru svetosavske nedelje u organizaciji Osnovne škole „Trajko Stamenković“ u Leskovcu, inače domaćina ovogodišnjih Svetosavskih svečanosti.



Na takmičenju učenici osnovnih i srednjih škola nadmetali su se u šest kategorija, primenjivajući 4 stila plivanja. Cilj ovakvih aktivnosti je, prema rečima Brankice Stamenković, gradske većnice, da se kod mališana probudi i zadrži interesovanje za bavljenje sportom, imajući u vidu da donosi brojne benefite.



Ovogodišnje obeležavanje Svetosavskih svečanosti trajaće do 27. januara. Na programu su različita sportska takmičenja, likovni i literarni konkursi, koncerti, kvizovi i radionice za učenike.



Inače, ovo prilikom podeljene su medalje i diplome mališanima koji su ostvarili zapažene rezultate na ovom nadmetanju.