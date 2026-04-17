Održano predavanje „Za i protiv Vuka“ u leskovačkoj biblioteci

Saša Stanković, profesor srpskog jezika i književnosti, održao je predavanje pod nazivom „Za i protiv Vuka“ (kritički osvrt na Vukovu jezičku reformu) u okviru programa “Zavičajnost” u leskovačkoj biblioteci „Radoje Domanović“.

Centralna tema ovog izlaganja bila je analiza kritika reforme koje dolaze iz susednih država nakon raspada Jugoslavije. Posebno je važna Vukova veza sa južnim krajevima, koje on, uprkos velikoj želji, nikada nije lično posetio. Ovom prilikom je naglašeno da je Vuk Karadžić u svojoj prepisci sa evropskim slavistima odlučno branio srpski identitet stanovnika Niša, Leskovca i Pirota. Ulaz za sve zainteresovane bio je slobodan.