Održano takmičenje u plivanju „Leskovački pobednik“

Petnaesto po redu međunarodno plivačko takmičenje „Leskovački pobednik“ održano je juče na bazenima „SRC Dubočica“. U konkurenciji preko 300 takmičara iz Bugarske, Severne Makedonije i Srbije, kao najbolji, sa najviše osvojenih bodova, proglašen je Ognjen Slavkovski iz kluba “Orion“ iz Skoplja. Kod devojaka, najbolje je bila Sara Bogojević, članica Plivačkog kluba “Niš 2005“.

Na trećem mestu kao najbolji klub bio je plivački klub “Dubočica“ iz Leskovca, drugo mesto pripalo je „Sveti Nikola“ iz Niša i prvo mesto, osvojili su domaćini-organizatori, Plivački klub “Leskovac“ iz Leskovca.

Za najmlađeg učesnika i učesnicu proglašeni su Mihajlo Konstantinović iz Niša, iz kluba “Sveti Nikola“. Kao najmlađa učesnica proglašena je Magdalena Ralević iz kluba domaćina, Plivačkog kluba “Leskovac“. Oboje su 2019 godište, a za njih su obezbeđeni pehari.

-Juče je bila odlična atmosfera na samom takmičenju i svi su otišli prezadovoljni organizacijom i uslovima koje pruža Grad Leskovac. Ovom prilikom se i zahvaljujemo Gradu na nesebičnoj pomoći i razvoju plivanja, sportskom centru i naravno kompaniji “Fush“ iz Oraovice, koja nam pomaže da uvek budemo i izgledamo najlepše- kažu organizatori.