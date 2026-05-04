Održavanje i sanacija staza na Svetoilijskom groblju

JKP „Komunalac“ Leskovac započelo je realizaciju investicije na održavanju i sanaciji staza na Svetoilijskom groblju, navodi se u saopštenju za javnost Kabineta gradonačelnika.

Planirana je sanacija 13 staza ukupne površine od oko 950 kvadratnih metara, uz ugradnju betona sa odgovarajućom armaturnom konstrukcijom, čime će se značajno unaprediti bezbednost i funkcionalnost ovog prostora.

Vrednost radova iznosi 3.500.000 dinara sa uračunatim PDV-om, a investicija se finansira iz budžeta grada Leskovca kroz subvencije ovom preduzeću.

Ovo je deveta godina zaredom kako se realizuju investicije ovog tipa, u koje je do sada uloženo ukupno 40.000.000 dinara, što svedoči o kontinuiranom ulaganju u uređenje i održavanje komunalne infrastrukture.