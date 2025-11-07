Oglasio se Viši sud povodom ubistva u Pečenjevcu

Povodom slučaja teškog ubistva tridesetšestogodišnje žene, koje se ove nedelje dogodilo u Pečenjevcu, Viši sud Leskovac oglasio se saopštenjem za javnost. Saopštenje vam u celosti prenosimo u nastavku.

„Prema osumnjičenom D.D. iz Pečenjevca, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo iz člana 113. Krivičnog zakonika, na štetu svoje nevenčane supruge K.G., sudija za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu nije odredio pritvor, sa razloga jer Javni tužilac VJT Leskovac nije stavio predlog za određivanje pritvora, obzirom da je rešenjem Osnovnog suda u Leskovcu od 05.11.2025. godine, određeno da je osumnjičeni D.D. ostatak kazne zatvora u trajanju od 1 godine koju je izdržavao u prostorijama u kojima stanuje u Pečenjevcu sa primenom elektronskog nadzora, po pravnosnažnoj presudi Osnovnog suda u Leskovcu 9 K.br. 191/23 od 26.03.2024. godine, izvršiti u Kazneno–popravnom zavodu u Ćupriji.

Protiv navedenog rešenja Osnovnog suda u Leskovcu je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Leskovcu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.“