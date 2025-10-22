Ogrugli sto: Jačanjem saradnje sudova sa medijima do transparentnijeg informisanja javnosti

Jačanje saradnje između sudova i medija u cilju transparentnog informisanja javnosti o radu pravosuđa, bila je tema današnjeg okruglog stola, koji je održan u velikoj sali Višeg suda u Leskovcu. Ovom radnom sastanku, pored ostalih, prisustvovali su predstavnici Osnovnog i Višeg suda u gradu na Veternici, zatim Osnovnog suda u Lebanu i medija na lokalu.

Cilj otvorenog i konstruktivnog dijaloga između pravosuđa i medijske zajednice je, unapređenje međusobne komunikacije, razmena mišljenja o izazovima u praksi i definisanje najboljih modela buduće saradnje, uz poštovanje normativnog okvira, pravila profesije i prava na pravično suđenje.

Na sastanku je rečeno da će sve informacije od javnog značaja nadalje biti dostavljene medijskim kućama na mejl adrese, a istovremeno će biti dostupne i na zvaničnim sajtovima ovih sudova. Naglašeno je i da su suđenja u većini slučajeva javna, te da su vrata otvorena za sve zainteresovane građane koji žele da prisustvuju.

Zahvaljujući otvorenoj komunikaciji će, kako je rečeno, biti vraćeno poverenje samih građana u sudski sistem i prikazan način rada ovih ustanova, a dorineće se i smanjenju netačnih informacija koje dospevaju u javnost.

Inače, okruglom stolu prisustvovali su Dejan Stamenković, predsednik Višeg suda u Leskovcu, Žarko Vukašinović, predsednik Osnovnog suda u Leskovcu, zatim Dejan Ilić, predsednik Osnovnog suda u Lebanu, Biserka Kostić, predsednica Krivičnog odeljenja Višeg suda u Leskovcu, Aleksandra Stevanović, zamenica predsednika Višeg suda u Leskovcu i Saša Zlatanović, predsednik Građanskog odeljenja.