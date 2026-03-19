Ohridsko naselje dobilo dečiji mobilijar

Grad na Veternici bogatiji za jedan dečiji mobilijar. U Ohridskom naselju, tačnije na površini koja je u vlasništvu kompanije „Zdravlje“, otvoreno je novo igralište pod nazivom „Parkić zdravlja“, za šta je iz budžeta lokalne samouprave izdvojeno 2,9 miliona dinara. Ovu lokaciju je sa saradnicima obišao gradonačelnik Goran Cvetanović.

Na površini od 95 metara kvadratnih, mališani uzrasta do dvanaest godina imaće priliku da uživaju u druženju na novom igralištu, koje je opremljeno različitim spravama i rekvizitima za igru. Ravodi na uređenju dečijeg mobilijara izvedeni su na osnovu projekta Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“.

Cilj ovakvih investicija je, između ostalog, pružanje boljih uslova za bezbedno odrastanje najmlađih, naglasio je Zoran Vukašinović, sekretar Skupštine Grada Leskovca.

Kako je rečeno prilikom obilaska mobilijara, kompanija „Zdravlje“ je prepoznala potrebu meštana Ohridskog nasilja za još jednim prostorom ovog tipa.

Inače, u planu je i postavljanje zaštitne ograde oko dečijeg mobilijara, najavljeno je ovom prilikom.