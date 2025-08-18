OJT Leskovac: Određen pritvor I.M. (41), osumnjičenom za nasilje u porodici

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu odredilo je pritvor osumnjičenom I.M (41) zbog postojanja sumnje da je najpre verbalno, a potom fizički napao svoju suprugu i naneo joj povrede, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Kako se navodi u saopštenju, I.M. se tereti da je počinio krivično delo nasilje u porodici u petak 15. avgusta kada je napao i povredio svoju suprugu.

-Osumnjičeni je izneo svoju odbranu pred javnim tužiocem. Nakon saslušanja određen mu je pritvor zbog postojanja okolnosti da bi ostankom na slobodi mogao uticati na nesaslušane svedoke i ponoviti krivično delo- ističe se u saopštenju.

U postupku preduzimanja dokaznih radnji javni tužilac će ispitati svedoke i obaviti veštačenja, a sve radi donošenja odluke, dodaje se u saopštenju tužilaštva u Leskovcu.