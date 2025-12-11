OK „Dubočiča“ sutra protiv VGSK-a iz Velikog Gradišta

U okviru osmog kola Banka Postanska Stedionica Superlige, odboikaši „Dubočice“ sutra, 12. decembra dočekuju ekipu kluba VGSK-a iz Velikog Gradišta. Ovaj meč, odigraće se sa početkom od 19 sati, najavljeno je na konferenciji za medije.

Odbojkaše „Dubočice“od ekipe VGSK-a iz Velikog Gradišta, deli samo jedan bod na tabeli. Prema rečima trenera Leskovčana Milana Ivkovića, radi se o ligi u koioi se do sada pokazalo da domaćin može pobediti gostujuću ekipu, ali i obrnuto.

Dimitrije Kljiajić i Strahinja Vulović, igrači „Dubočice“ pozvali su ovom prilikom ljubitelje odboike da dođu i pruže im podršku.

Meč između odbojkaša „Dubočice“ i „VGSK-a“ iz Velikog Gradišta biće odigrar u hali Partizan u Leskovcu.