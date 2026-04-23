Oko 1000 žena obavilo preglede na mobilnom mamografu ispred DZ, karcinom potvrđen kod 2 do 5 odsto

Od kada je krajem marta postavljen mobilni mamograf Ministarstva zdravlja, na platou ispred Doma zdravlja u Leskovcu, pregled je obavilo oko hiljadu žena.

Od ovog broja kod dva do pet posto žena pronađen je karcinom dojke. Priliku da bez uputa obave mamografski pregled žene će imati do kraja meseca, najavila je načelnica Službe radiologije Doma zdravlja Brankica Milutinović Stanković.

-Zlatni standard za postavljanje dijagnoze karcinoma dojke je mamografija. Žene od 45 do 70 godina trebalo bi da obave mamografski pregled dojki. Međutim, mlađim ženama, zbog strukture dojki ne preporučuje se mamograf već ultrazvučni pregled- dr Brankica Milutinović Stanković, načelnica Službe radiologije DZ Leskovac.

Žene od 40 do 50 godina imaju strukturu dojki koja je gusta i njima se pored mamografije radi i ultrazvučni pregled, da bi mogla da se utvrdi tačna dijagnoza, kaže naša sagovornica.

Za pokretni mamograf nije potreban uput lekara da bi se obavio pregled.

Mobilni mamograf će ispred Doma zdravlja biti do kraja aprila, a prema rečima naše sagovornice, ukoliko interesovanje žena bude bilo i dalje na ovom nivou, rok će biti produžen.