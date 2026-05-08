Oko 14,2 miliona dinara isplaćeno iz budžeta grada Leskovca

Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 14.206.781 dinara, saopštila je lokalna samouprava.

Za izradu izveštaja o stanju objekta, Osnovnoj školi „Vožd Karađorđe“ prebačeno je 1.099.800 dinara, dok je iznosom od 37.000 dinara pokriven trošak za učešće na republičkom takmičenju.

Na ime rada političkih partija tokom aprila meseca, izdvojeno je 406.875 dinara.

Suma od 451.000 dinara opredeljena je za zarade koordinacionog tima u okviru projekta „Prestonica kulture Srbije 2026. godine“. Firmi „Futro Lajfstajl“ usmereno je 360.000 dinara za usluge dizajna (u okviru PKS).

Pošti Srbije uplaćeno je 5.666.248 dinara za lokalnu poresku administraciju.

Što se troškova mesnih zajendica tiče, iznosi su sledeći:

399.000 dinara – MZ Stupnica – popravka puta,

349.800 dinara – MZ Veliko Trnjane – uređenje atarskih puteva,

50.000 dinara – MZ Kukulovce – ugradnja betonskih cevi.

Predškolskoj ustanovi „Vukica Mitrović“ prebačeno je 4.365.494 dinara za EPS, 687.598 dinara za MB market i 333.966 dinara za Mesokombinat.