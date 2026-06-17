Oko 200 poljoprivrednika podnelo zahteve za podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Oko 200 poljoprivrednika sa područja Jablaničkog okruga, podnelo je zahteve putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu, pokazuju podaci Poljoprivredne savetodavne stručne službe u Leskovcu. Ovaj javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, trajaće do 15. jula ove godine.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela, za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

– Da je interesovanje pčelara sa područja Jablaničkog okruga za ovaj vid subvencija na zadovoljavajućem nivou, potvrđuje i broj podnetih zahteva – istakao je za Televiziju Leskovac Nenad Stefanović, savetodavac u PSSS Leskovac.

Inače, tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 i 011/30-20-118.