Opština Vlasotince lider u energetskoj efikasnosti

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je opštini Vlasotince 32 miliona dinara namenjenih energetskoj sanaciji porodičnih kuća i stanova. Ugovor je danas u Beogradu potpisao zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.

– Opština je opredelila još 15 miliona, što znači da će građanima uskoro biti na raspolaganju 47 miliona dinara za desetak mera energetske sanacije. Jedna smo od nekoliko opština u Srbiji koja je ove godine dobila najviše sredstava što nas, sa sredstvima iz prethodnih godina i u odnosu na veličinu opštine, čini liderom u ulaganjima u energetsku efikasnost – kaže Kocić.

U narednom periodu, opština će raspisati konkurs za građane.

Od 2021.godine, kada je ovaj program pokrenut, resorno ministarstvo, lokalna samouprava i građani opštine Vlasotince uložili su više od 156 miliona dinara, a energetski je sanirano 418 domaćinstava.