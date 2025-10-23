Opština Vlasotince novčano nagrađuje najbolje studente sa ovog područja

Opština Vlasotince raspisala je redovni godišnji Konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Vlasotince.



Novčana nagrada iznosi 30.000 dinara za studente svih visokoškolskih ustanova Republike Srbije, koje je akreditovalo Ministarstvo prosvete, nauke itehnološkog razvoja.

Rok za prijavu je 30.oktobar. Detalji konkursa i prijavni obrazac nalaze se na linku https://vlasotince.rs/konkurs-za-dodelu-jednokratnih-novcanih-nagrada-najboljim-studentima-u-2025-godini/